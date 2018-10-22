Правозащитник: платный въезд в Астану нарушает права граждан

Астана, , 09:47 — REGNUM Введение платного въезда в Астану в часы пик является нарушением прав граждан Казахстана на свободное перемещение, сообщает 22 октября издание Informburo со ссылкой на заместителя директора казахстанского международного бюро по правам человека Дениса Дживаго.

Правозащитник считает, что данная мера акимата (администрации) Астаны приведет к усилению социального расслоения граждан. Дживаго добавил, что его правозащитная организация готова помочь гражданам в случае принятия соответствующего решения. В настоящее время проект платного въезда находится на стадии обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября первый заместитель акима (мэра) Астаны Сергей Хорошун заявил, что администрация города прорабатывает проект платного въезда в город. По мнению властей, данная мера позволит уменьшить загруженность Астаны в часы пик.

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