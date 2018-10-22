В США сервис Netflix заподозрили в манипуляции чернокожими зрителями

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix в отношении своих чернокожих зрителей использовала манипулятивные технологии, заявила 21 октября главред журнала MelanMag Джой Джозес в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, Netflix намеренно использовала для фильмов «отредактированные» постеры, чтобы создавалось впечатление, что в картинах в главных ролях — чернокожие артисты. Между тем, добавила Джозес, часто негритянские персонажи в указанных лентах выступали лишь в качестве второстепенных героев.

В Netflix, комментируя обвинения, сообщили, что специальный алгоритм при формировании предложений учитывает лишь историю просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новой версии сериала «Баффи — истребительница вампиров» снимется множество темнокожих актёров. Главная актриса также может оказаться темнокожей.

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