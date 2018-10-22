Премьер-министр РСО-Алания перенес кабинет на территорию сгоревшего завода

Владикавказ, , 09:30 — REGNUM Глава правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев перенес свой рабочий кабинет на территорию завода «Электроцинк». Он намерен оставаться здесь до тех пор, пока не установят причины пожара и не ликвидируют все последствия ЧС, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Самое главное с настоящее время — здоровье граждан республики, подчеркнул Тускаев в ходе внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Северной Осетии. По его словам, для проведения объективного и открытого расследования причин пожара на самом крупном предприятии в регионе, создана комиссия.

В нее войдут специалисты и представители общественности. Тускаев пообещал, что работа комиссии будет открытой и прозрачной.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, увеличившись в последствии до 4,5 тыс. кв м. Локализовать возгорание удалось лишь к 13:00. В ликвидации пожара участвовали 146 человек, один из пожарных погиб.

Напомним, завод «Электроцинк», расположенный на площади более 70 га в городе Владикавказе, является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России. Многие годы экологами и местными жителями поднималась проблема загрязнения воздуха в городе из-за работы вредных производств этого предприятия. Жители региона не раз выходили на протестные акции, требуя закрыть металлургическое предприятие. В 2016 году было остановлено производство свинца на этом заводе, которое считалось одним из наиболее вредных, оказывающих неблагоприятное влияние на окружающую среду.