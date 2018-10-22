Большинство дорог Украины строят из российско-белорусского битума — эксперт

Киев, , 09:26 — REGNUM Строительство дорог на Украине на 80% зависит от поставок битума из России и Белоруссии, заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей статье, опубликованной 22 октября в издании «Зеркало недели».

По данным эксперта, в 2018 году Белоруссия обеспечила 57% потребностей Украины в битуме, а Россия — 16%, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Куюн отметил, что в начале строительного сезона белорусские поставщики попытались поднять цены на свою продукцию, однако их удалось снизить:

«Летом их удалось дополнительно сбить, благодаря увеличению поставок из России, где высвободился большой объем продукта после окончания мирового чемпионата по футболу», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что основные трудности в строительстве дорог на Украине связаны не с ценами на импорт, а с неорганизованностью украинских чиновников.

Напомним, ранее на Украине произошло несколько акций протеста, когда жители населённых пунктов Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей перекрывали трассы с требованием отремонтировать дороги.

Читайте также: Жители Одесской области заблокировали дорогу и требуют её ремонта