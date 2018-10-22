Гостям отеля в Нью-Йорке предложили участие в необычной акции

Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM В одном из отелей Нью-Йорка руководство предложило клиентам значительную скидку в обмен на полный отказ от гаджетов на весь период проживания. Об этом сообщается сайт jameshotels.com.

Отмечается, что гостям отеля в случае согласия на участие в акции Digital Detox будет предоставлена скидка в 10% от стоимости номера. Главное условие: полный отказ от смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочих электронных устройств — их придется сдать в сейф отеля при заселении. Сообщается, что взамен в номера участников акции каждое утро будут доставляться свежие газеты и гостям заведения будут предложены бесплатные сеансы медитации.

Как сообщало ИА REGNUM, Студия Future of Life, являющаяся подразделением компании Panasonic, создала необычное устройство, позволяющее людям, работающим в шумных офисах, меньше отвлекаться от своих задач.

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