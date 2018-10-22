Глава Адыгеи принял участие в экологической акции

Майкоп, , 09:09 — REGNUM Экологическая акция по посадке саженцев каштана и грецкого ореха, посвященная 25-летию образования Общества лесоводов республики Адыгея, состоялась 19 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. В акции принял участие глава республики Мурат Кумпилов. Акция состоялась в Цицинском лесничестве в Майкопском районе. В ней также приняли участие и.о. главы Майкопского района Олег Топоров, начальник Управления лесами РА Рашид Бельмехов, руководство Союза лесопромышленников РА, отделения Русского географического общества в РА, природоохранного центра «НАБУ-Кавказ», ветераны и члены Общества лесоводов Адыгеи, а также актив школьных лесничеств станицы Курджипской и поселка Первомайского Майкопского района.

В рамках акции на 2,5 га лесного фонда Цицинского лесничества планируется высадить 300 саженцев ореха грецкого и 900 саженцев каштана съедобного.

Перед началом посадки деревьев состоялось своеобразное посвящение Мурата Кумпилова в почетные члены школьного лесничества. В качестве отличительного атрибута школьники повязали главе республики зеленый галстук. Сам Кумпилов положительно оценил начинание общества лесоводов по возрождению школьных лесничеств.

«Данная традиция очень важна для воспитания бережного отношения к природе с малых лет. И эта работа может иметь разные формы: школьные лесничества, экологические отряды, которые должны воспитывать и сплачивать неравнодушных, заботящихся о природе детей. К примеру, не так давно мы вышли с инициативой создания масштабного волонтерского проекта «Сохраним корни». Он направлен на сохранение на территории Адыгеи древнейших мегалитов — дольменов и генофонда реликтового растения — самшита колхидского. Уверен, что с участием школьных лесничеств этот проект будет в республике планомерно реализовываться. Мы должны понимать, что бережного отношения к себе требует не только природа, но и культурное наследие, которое формирует человека как настоящую личность, ответственную за свои действия перед потомками», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отметим, что в рамках экологических акций за счет новых посадок площадь произрастания самшита колхидского увеличилась с 4,2 га до 4,7 га или на 12%. В планах к концу года довести эту территорию до 6 га. Работа также ведется в рамках соглашения между кабинетом министров РА и Центром сохранения и защиты природы Северного Кавказа, в которой активное участие принимает негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». В беседе с представителями центра глава Адыгеи подчеркнул важность участия таких экологических организаций в системной работе по сохранению природы. В свою очередь, представители природоохранной организации выразили уверенность в том, что волонтерское движение «Сохраним корни» даст возможность объединить усилия в деле сохранения уникального природного наследия Адыгеи.