Африканская чума свиней вспыхнула на одной из ферм юго-запада Китая

Куньмин, Китай, , 09:04 — REGNUM Новая вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили 21 октября в Министерстве сельского хозяйства Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 298 свиней из 804, выращиваемых на одной из ферм в уезде Чжэнсюн города Чжаотун провинции Юньнань на юго-западе Китая умерли в результате заражения африканской чумой свиней. Местные власти немедленно инициировали целый ряд экстренных мер по нераспространению опасной болезни, включая убой больных животных и дезинфекцию.

Напомним, что африканская чума свиней является крайне опасным для животных заболеванием с очень высокой смертностью. Даже в случае выздоровления, животное остается носителей вируса навсегда. Однако, болезнь не опасна человеку. Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября далеко не первая вспышка чумы свиней была зафиксирована и на северо-востоке Китая в провинции Ляонин.

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