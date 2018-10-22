Студенты-аграрии из Якутии собрали осенью почти 50 тонн картофеля

Якутск, , 08:52 — REGNUM Руководство и студенты Якутской государственной сельскохозяйственной академии поддерживают советскую традицию выезжать на уборку овощей — этой осенью учащиеся Октемского филиала собрали почти 50 тонн картофеля, сообщает 22 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что одна из групп за четыре дня ударной работы собрала 878 мешков картофеля (26,3 тонны) и 240 мешков капусты (6 тонн). Вторая группа собрала 22,4 тонны картофеля.

«В общей сложности проработали неделю, в конце которой каждый знал друг друга, мы стали одной командой. Понимали друг друга без слов, что если нужны ведра, то никто уже не спрашивал — шли за ведрами», — поделились впечатлениями ребята после работы.

В вузе, в свою очередь, подчеркнули: благодаря практике студенты узнали, что сельское хозяйство — это реальная сфера производства, у которой сегодня есть большие перспективы в условиях политики импортозамещения.

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