Илон Маск назвал дату открытия скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (штат Калифорния, США) откроется 10 декабря, заявил американский бизнесмен и глава корпорации SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Первый туннель практически готов. Откроется 10 декабря», — написал Маск.

По его словам, в тестовом режиме в тоннеле можно будет разогнаться до 250 км/ч.

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Напомним, о планах создания тоннеля под Лос-Анджелесом стало известно в 2016 году. Летом 2017 года начались строительные работы. Отмечалось, что тоннель должен решить проблему пробок в мегаполисе.

Ранее сообщалось, что подземная сеть будет состоять примерно из 30 уровней тоннелей. При этом автомобили смогут передвигаться со скоростью более 200 км/ч.