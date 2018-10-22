«Может, просто травля?»: в Тюмени выселили частный пансионат для пожилых

Тюмень, , 08:55 — REGNUM В Тюмени служба судебных приставов опечатала пансионат для пожилых тюменцев. Организаторы частного приюта вывезли в гостиницу 46 человек, среди которых есть лежачие больные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФССП по Тюменской области.

Деятельность частного пансионата «Комфорт» приостановлена до исполнения предписаний МЧС и прокуратуры о пожарной безопасности. Ряд нарушений — ширина выхода менее 1,2 метра, отсутствует специальное противопожарное оповещение, мансардный этаж не отделен противопожарной перегородкой, ширина лестничного марша менее 1,35 метра — был выявлен ещё в декабре 2017 года. В помещениях пансионата на данный момент идёт ремонт.

Однако без конфликта с родственниками клиентов не обошлось. Некоторые из них заявляют, что их не предупредили о временных проблемах пансионата.

«Утром 19 октября мы приехали в пансионат, а там все опечатано. Где наша бабушка — непонятно. У нас был шок, мы обратились в полицию. Позже руководитель пансионата сказала нам, где находится наша родственница. Условия содержания там нам и так не нравились — бабушка несколько дней жила на кухне, потому что везде шёл ремонт. А тут еще такое», — заявила порталу 72.ru внучка 98-летней постоялицы.

Родственники другой клиентки сообщили, что специально помести бабушку в частный платный пансионат, так как в госучреждении женщине не нравился уход. Якобы их также не предупредили. Хотя руководитель пансионата уверяет, что всех оповестили по мессенджеру.

В социальных сетях Тюмени появились различные мнения о действиях суда и надзорных органов относительно платных пансионатов для пожилых людей, а также самих частных приютов для пожилых. Государственное — значит бедное и не обсуждается, а вот частники, дескать, жируют, а условий достойных не предоставляют. Но прозвучали и разумные доводы.

«Сфера ухода за пожилыми очень сложная. И такие пансионаты нужны и важны. Но несколько моментов конкретно по этому учреждению смутили. Первое — предписание об устранении недостатков не вчера было выписано. Неужели нельзя было привести здание в соответствие нормам заранее, не дожидаясь выселения? Второе. Некоторых родственников действительно не предупредили, и согласия даже не спросили. А если бы у кого-то из бабулек от стресса, связанного с переездом, сердце бы прихватило?.. Как бы сотрудники объясняли, почему инфаркт случился совсем не в том районе, в котором бабушка должна находиться, случился?», — пишет один тюменец.

«Может тут просто в другом дело? Может это просто травля? Есть же у них конкуренты, у которых обслуживание на порядок хуже!», — предполагает другая пользовательница соцсетей.

Отметим, что на сайте тюменского пансионата «Комфорт» обещают пенсионерам и инвалидам домашняя атмосфера, шестиразовое питание, особый уход, разнообразный досуг, круглосуточное внимание и опека, понимание и участие. В зависимости от набора услуг, пребывание в данном пансионате обходится от тысячи и выше рублей в день.

Руководство приюта в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщило, что сам пансионат не закрыт, а эвакуация в гостиницу стала вынужденной и неожиданной мерой.

«Реконструкция в скором времени завершится. Если принимать во внимание человеческий фактор, то родственники правы: донести информацию мы должны были разнопланово. Но нам дали на выселение всего один час. Необходимо было срочно решать, куда разместить наших подопечных, организовать им питание и уход. У нас был с надзорными органами выстроен график устранения недочётов. И для нас выселение стало большой неожиданностью. Даже не знаю, что ещё комментировать с данной ситуации», — сообщила директор «Комфорта» Ольга Черпакова.

Напомним, в Перми по факту некачественного оказания услуг в частном приюте для пожилых людей и инвалидов «Счастливый берег» возбуждено уголовное дело. Причина аналогичная тюменской ситуации — неисполнение требований пожнадзора.

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