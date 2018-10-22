В Ростовском цирке – массовые увольнения

Ростов-на-Дону, , 08:50 — REGNUM В Ростовском государственном цирке прошла волна сокращений. Об этом на своей странице в Faceboock написал Дмитрий Резниченко, ранее занимавший должность директора.

«Всему коллективу ростовского цирка стоила работа пожарная безопасность. К сожалению, не так много получилось добиться такой огромной ценой. «Росгосцирк» продолжает жонглировать судьбами людей. Гендиректор «Росгосцирка» Иванов пошёл на массовое сокращение! Практически весь персонал Ростовского цирка был сокращён. Даже директора сократили. Ростовскому цирку нужен капитальный ремонт, а не массовые репрессии», — сообщил Резниченко.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация вокруг Ростовского цирка накалилась в феврале 2018 года. Сотрудники ФСБ нагрянули с проверкой сведений о хищении 1,75 млн рублей. В преддверии этого директора Дмитрия Резниченко лишили права подписи, а цирком начала руководить финансовый директор, бывший глава Курского и Ярославского цирков Наталья Шульга. За Резниченко тогда вступились сотни человек — общественные деятели, представители бизнес-сообщества, неравнодушные горожане. Они заявили, что цирку грозит рейдерский захват.

В апреле цирк был закрыт на два месяца в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности. Учреждение до сих пор не возобновило свою работу. На официальном сайте указано, что открытие цирка состоится с 27 октября.

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