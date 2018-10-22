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На юго-западе Китая задержаны трое наркоконтрабандистов на тракторе

Общество

Три мешка метамфетамина общим весом 127,45 кг было обнаружено в транспортном средстве

Куньмин, Китай, 22 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых в контрабанде наркотиков из Мьянмы в Китае, изъяв у них 127 кг метамфетамина, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Полиция уезда Гэнма получила информацию о том, что трактор с мьянманскими номерами пересек границу провинции Юньнань. Немедленно было инициировано расследование и в тот же день задержано трое подозреваемых, находившихся в тракторе. Три мешка метамфетамина общим весом 127,45 кг было обнаружено в транспортном средстве. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским фронтом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит к так называемым «треугольником наркоторговли», в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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