В Кызыл-Ординской области на треть выросло количество бригад скорой помощи

Кызыл-Орда, Казахстан, , 08:31 — REGNUM В сентябре 2018 года в Кызыл-Ординской области Казахстана действовало 75 бригад скорой медицинской помощи, что на 34% больше, чем в январе 2018 года, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

За отчетный период время приезда скорой помощи до пациента сократилось с 11,2 до 8,9 минуты. Количество обращений в службу скорой помощи сократилось на 22,5%.

Напомним, в июне 2017 года министерство здравоохранения Казахстана утвердило приказ, в рамках которого утверждены новые правила оказания скорой медицинской помощи. В республике также проводится модернизация скорой помощи. В частности, определенные категории вызовов переданы поликлиникам.

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