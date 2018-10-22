Скандал на Урале: как медики «отказывались помочь» годовалому мальчику

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:22 — REGNUM В Челябинской области очередной медицинский скандал. Медиков одной из больниц Магнитогорска обвинили в том, что они отказались помочь годовалому мальчику, который находился в машине, попавшей 20 октября в ДТП возле села Озёрного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам очевидцев, в пострадавшей машине кроме ребёнка находились его отец и мать. Они получили переломы. У ребёнка ушибы. На скорой в сопровождении очевидцев мальчика доставили в больницу. Но, как заявляет один из очевидцев, там ребёнка отказались принять, якобы из-за отсутствия при нём документов. Правда, потом помощь всё же оказали.

Ситуацию уже прокомментировали в областном минздраве. По словам чиновников, врачи не отказывались помочь ребёнку. Состояние младенца было удовлетворительным, по этой причине он был принят медиком и осмотрен не в экстренном приёмном отделении, а в плановом.

«То есть, помощь ребенку была оказана в том же учреждении, куда он поступил. На данный момент он находится в стационаре», — пояснили в минздраве.