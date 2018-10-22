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В Кемерове обсудили новые методы преподавания немецкого языка

Общество

Учителя и учёные обменялись опытом по широкому кругу вопросов

В Кемерове обсудили новые методы преподавания немецкого языка
Изучение немецкого языка

Кемерово, 22 октября 2018, 08:19 — REGNUM  Новые методы преподавания немецкого языка обсудили участники научно-практической конференции, организованной Центром немецкого языка и культуры Кемеровского государственного университета при участии региональной ассоциации «Координационный совет немцев», сообщает 22 октября пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие учителя и преподаватели немецкого языка Кемеровской области, а также студенты Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций (ИФИЯМ), изучающие немецкий язык как первый или второй иностранный, руководители центров немецкой культуры Кемеровской области.

С научными исследованиями по немецкому языку на мероприятии выступили преподаватели университетов. В свою очередь, школьные учителя представили практический опыт преподавания немецкого языка. Научно-практическая направленность конференции привлекла внимание широкой общественности.

По словам директора ИФИЯМ профессора Лидии Ким, подобные конференции стимулируют творческую активность молодежи и мотивируют коллег на поиски интересных методов преподавания немецкого языка.

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