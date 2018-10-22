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Выяснилось, кому из журналистов больше доверяют граждане России

Общество

Журналисты Андрей Малахов и Владимир Познер заняли второе и третье место по степени доверия граждан

Выяснилось, кому из журналистов больше доверяют граждане России
Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция
Журналисты

Москва, 22 октября 2018, 08:19 — REGNUM  Наибольшим авторитетом и доверием среди телеведущих среди граждан России пользуется российский журналист Владимир Соловьев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Циркон» по инициативе Фонда «Медиастандарт».

Согласно данным доклада, посвященного образу журналиста в массовом сознании, Владимир Соловьев стал первым с результатом 11,1%. Журналисты Андрей Малахов и Владимир Познер заняли второе и третье место по степени доверия граждан (8,2% и 7,2% соответственно).

Видеоблогера Юрия Дудя признали наиболее влиятельным в среде интернет-журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября телеведущий Владимир Соловьев во время обсуждения трагедии в Керчи заявил, что в России давно пора возвращать смертную казнь. По его мнению, РФ уже давно пора выйти из Совета Европы и «прекратить все эти игры».

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