Выяснилось, кому из журналистов больше доверяют граждане России

Москва, , 08:19 — REGNUM Наибольшим авторитетом и доверием среди телеведущих среди граждан России пользуется российский журналист Владимир Соловьев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Циркон» по инициативе Фонда «Медиастандарт».

Согласно данным доклада, посвященного образу журналиста в массовом сознании, Владимир Соловьев стал первым с результатом 11,1%. Журналисты Андрей Малахов и Владимир Познер заняли второе и третье место по степени доверия граждан (8,2% и 7,2% соответственно).

Видеоблогера Юрия Дудя признали наиболее влиятельным в среде интернет-журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября телеведущий Владимир Соловьев во время обсуждения трагедии в Керчи заявил, что в России давно пора возвращать смертную казнь. По его мнению, РФ уже давно пора выйти из Совета Европы и «прекратить все эти игры».

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