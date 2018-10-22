Езиды обвинили «Хашд аш-Шааби» в похищениях и пытках

Синджар, Ирак, , 08:18 — REGNUM Иракские езиды обвинили шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» в преступлениях против религиозной группы, сообщает 22 октября Kurdistan.ru.

По словам представителей езидов, шиитские ополченцы занимались похищением и пытками людей в провинции Синджар. Кроме того, религиозное меньшинство вынуждали покидать их дома.

Напомним, езидизм — это древнее синкретическое течение, состоящее из элементов ислама, христианства и зороастризма. Представители данной религиозной группы на протяжении веков подвергаются преследованию со стороны различных сил, однако им удалось сохранить свою самобытность.

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