Умер норвежец, нарушивший планы нацистов по созданию ядерного оружия

Осло, , 08:17 — REGNUM В Норвегии в возрасте 99 лет скончался самый известный участник норвежского антинацистского сопротивления Йоахим Рённеберг. Его подвиг лег в сценарий фильма «Герои Телемарка» с актером Кирком Дугласом в главной роли, передает телеканал N-TV 22 октября.

Йоахим Рённеберг в 1941 году после оккупации Норвегии Третьим Рейхом бежал в Великобританию, где получил военные навыки. В феврале 1943 года он возглавил команду из шести человек, которая в операции «Ганнерсайд» уничтожила производство так называемой тяжелой воды в Веморке. Таким образом были сорваны исследования нацистов по производству ядерного оружия.

Подвиг диверсантов отражен в трех художественных фильмах. Помимо фильма «Герои Телемарка» (1965), это «Битва за тяжелую воду» (1948) и мини-сериал «Операция Ганнерсайд» (2015).

Читайте также: В Швеции скончалась вдова застреленного премьер-министра Улофа Пальме