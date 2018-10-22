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Прокуратура Закарпатья расследует появление «антисепаратистских» плакатов

Общество

В МИД Украины назвали плакаты «ожидаемой провокацией»

Ужгород, Украина, 22 октября 2018, 08:10 — REGNUM  Ужгородская прокуратура открыла уголовное дело по статье «разжигание межнациональной розни» после появления плакатов о противодействии венгерскому сепаратизму на территории области, сообщили 21 октября в пресс-службе ведомства.

Правоохранители устанавливают лиц, разместивших провокационные плакаты на территории нескольких сёл Закарпатья.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года в нескольких населённых пунктах Закарпатья появились плакаты с призывом остановить сепаратистов. На них были изображены глава партии венгров Украины Василий Брензович, первый заместитель главы Закарпатской областной администрации Иосиф Барто и президент Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ Илдико Орос.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал произошедшее «ожидаемой провокацией». Ранее он обвинил Россию в дестабилизации региона.

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