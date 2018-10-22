«В середине пути»: Собянин об итогах работы на посту мэра Москвы

Москва, , 07:50 — REGNUM Москва по многим направлениям развития находится в середине пути, заявил мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги работы на своем посту. Соответствующее заявление опубликовано на сайте градоначальника.

Собянин напомнил, что 21 октября 2010 года он впервые принял присягу мэра Москвы, а в 2013 и 2018 годах жители столицы дважды проголосовали за него на выборах. По его словам, выбор приоритетов развития города был сделан правильно, а проведенные за эти годы темпы преобразований «были максимальными».

«Но при этом очевидно, что по многим направлениям мы находимся в середине пути», — добавил Собянин.

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Мэр города также опубликовал инфографику достижений Москвы за восемь лет. Так, средняя продолжительность жизни в городе составила к 2017 году 77,9 лет (в 2010 году — 74,2 года), повысилась доступность медицинской помощи, а также увеличились размеры социальных выплат.

Напомним, ранее Собянин заявил, что за последние годы объём инвестиций в Москве в основной капитал вырос более чем на 70%. По его словам, за 2017 год динамика инвестиций в столице в среднем в три-четыре раза выше, чем по стране. «Москва является самым конкурентоспособным городом, работать в Москве априори непросто, потому что конкуренция колоссальная. Вести бизнес в Москве очень и очень сложно», — отметил он.

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