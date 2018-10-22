Миллионы китайских бедняков получили медицинское лечение благодаря реформе

Пекин, , 07:49 — REGNUM Более 5,81 млн бедных семей, проживающих в сельской местности Китая, обедневших в связи с болезнью, были выведены из нищеты благодаря новой программе страхования здоровья, которая была запущена в 2016 году, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

В 2017 году нищим китайским пациентом требовалось оплачивать только 15,8% от необходимой суммы их лечения, что значительно ниже 26,6%, которые они должны были платить в 2016 году. С момента начала программы, в общей сложности 9 млн бедняков получили необходимую медицинскую помощь благодаря тому, что порядка 30 тыс. докторов из городских госпиталей были направлены на исполнение своих обязанностей в госпитали бедных сельских районов страны.

Согласно докладу, выпущенном Научно-Исследовательским центром народонаселения и развития Китая, в 2017 году 8,04 млн из 8,49 млн бедных пациентов получили лечение.

Отметим, что власти Поднебесной рассматривают бедность, в которой оказался человек из-за болезни одним из самых серьезных вызовов перед страной в рамках достижения цели победы к 2020 году нищеты в стране и превращения Китая в страну с умеренным достатком населения во всех аспектах.

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