Китайский вуз заинтересовался обучением русскому языку в начальных классах

Якутск, , 07:48 — REGNUM Представители Харбинского Кэмбриджского университета проявили интерес к обучению детей русскому языку с уровня начальной школы, сообщает 22 октября пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) со ссылкой на учёных вуза, посетивших Китай с официальным визитом.

«Обучение русскому языку в Китае в основном проводится только на уровне университетов, для овладения языком на должном высоком уровне четырех лет обучения на бакалавриате недостаточно», — сказал директор Института Востока СВФУ Нюргун Максимов.

По его словам, китайская сторона заинтересована в том, чтобы при поддержке СВФУ русский язык начал преподаваться с уровня начальной школы при Восточной Кэмбриджской образовательной корпорации.

По итогам визита в Китай, делегация СВФУ подписала рамочное соглашение. Документ регламентирует все направления сотрудничества, включает в себя все виды взаимодействия — обмен студентами, профессорско-преподавательским составом, проведение совместных мероприятий. Конкретная работа будет регламентирована отдельными соглашениями. В будущем планируется полное сопровождение китайского университета в части внедрения и обучения русскому языку.

Читайте также: Якутский университет планирует открыть представительство в Харбине