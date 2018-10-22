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В Екатеринбурге создают туристический маршрут в память о Романовых

Общество

На исследование из областного бюджета выделят почти 2 млн рублей

В Екатеринбурге создают туристический маршрут в память о Романовых
Цитата из к/ф «Цареубийца». Реж. Карен Шахназаров. 1991. СССР — Великобритания
Николай II и Александра Фёдоровна

Екатеринбург, 22 октября 2018, 07:46 — REGNUM  В Свердловской области может появиться туристический маршрут, посвящённый бывшему императору Николаю Романову и его семье. Сейчас идут поиски подрядчика, который исследует туристскую привлекательность и потенциал региона и создаст методички по брендовым маршрутам.

Заявка размещена на портале госзакупок. Заказчиком является областной Центр развития туризма. От исполнителя также требуется создать фото и видеобазу по «брендовым» маршрутам, план их продвижения и т.д.

Всего на эти цели предстоит потратить 1 918 333,33 рублей. Итоги конкурса подведут в середине ноября.

Отметим, в 2017 году в Екатеринбурге появился проект «Синяя линия». Линией такого цвета отмечен маршрут по местам, так или иначе связанным с Романовыми.

Напомним, в июле 2017 году исполнилось 100 лет со дня расстрела Романова, его семьи и некоторых приближённых. В Екатеринбурге от Храма-на-Крови до Ганиной ямы прошёл крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл.

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100-летие гибели Романовых
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