В Екатеринбурге создают туристический маршрут в память о Романовых

Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В Свердловской области может появиться туристический маршрут, посвящённый бывшему императору Николаю Романову и его семье. Сейчас идут поиски подрядчика, который исследует туристскую привлекательность и потенциал региона и создаст методички по брендовым маршрутам.

Заявка размещена на портале госзакупок. Заказчиком является областной Центр развития туризма. От исполнителя также требуется создать фото и видеобазу по «брендовым» маршрутам, план их продвижения и т.д.

Всего на эти цели предстоит потратить 1 918 333,33 рублей. Итоги конкурса подведут в середине ноября.

Отметим, в 2017 году в Екатеринбурге появился проект «Синяя линия». Линией такого цвета отмечен маршрут по местам, так или иначе связанным с Романовыми.

Напомним, в июле 2017 году исполнилось 100 лет со дня расстрела Романова, его семьи и некоторых приближённых. В Екатеринбурге от Храма-на-Крови до Ганиной ямы прошёл крестный ход, который возглавил патриарх Кирилл.