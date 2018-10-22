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Китайский Шэньчжэнь и австрийская Вена теперь связаны прямым авиарейсом

Общество

Рейс будет осуществляться самолетами Boeing 787 Dreamliner два раза в неделю в обе стороны

Шэньчжэнь, Китай, 22 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс между городом Шэньчжэнь на юге Китая и столицей Австрии Веной, сообщает агентство Синьхуа.

Первый рейс состоялся 20 октября. Компания Hainan Airlines подписала письмо о намерениях с Международным аэропортом Вены о реализации проекта прямого авиасообщения еще во время Боаосского Азиатского Форума в апреле 2018 года. Рейс будет осуществляться самолетами Boeing 787 Dreamliner два раза в неделю в обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой маршрут планируется также проложить между столицей Папуа-Новой Гвинеи городом Порт-Морсби и Шанхаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Готовится к запуску прямой рейс между Китаем и Папуа-Новой Гинеей

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