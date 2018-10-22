В Пекине значительно изменили шкалу предупреждения о загрязнении воздуха

Пекин, , 06:52 — REGNUM Пекинское экологическое бюро предложило отказаться от самого низкого «синего» уровня определения степени загрязненности воздуха в муниципальной системе предупреждения, а также ослабить требования для объявления «оранжевого» уровня, сообщает агентство Синьхуа.

Нынешняя система предупреждения о загрязненности воздуха в городе была создана в 2016 году и имеет четыре цвета, каждый из которых говорит о степени загрязнения воздуха в тот или иной промежуток времени. Красный цвет знаменовал самый угрожающий уровень загрязнения, затем по убыванию шли оранжевый, желтый и синий.

«Желтый» уровень с выше теперь будут извещать о необходимости принятия серьезных мер по устранению загрязнения воздуха, который в том числе включали в себя приостановку строительных операций, запрет на перемещение тяжелых грузовиков, а также приостановку предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу.

«Синий» уровень, который ранее сообщал о том, что индекс качества воздуха (AQI) находится в промежутке от 200 до 300 в отношение количества загрязняющих частиц PM2.5 в день, теперь будет заменен лишь напоминанием гражданам о необходимости следить за своим здоровьем.

«Оранжевый» уровень ранее вводился после того, как AQI держался на уровне от 200 до 300 в течение одного дня или хотя бы один день превышал 300. Согласно новому плану, теперь для объявления «оранжевого» уровня необходимо только второе условие.

Напомним, что среднее содержание загрязняющих частиц PM2.5 в Пекине за семь месяцев 2018 года составило 55 микрограммов на кубометр воздуха, что на 14,1% меньше, чем за тот же период 2017 года. В 2017 году этот показатель составил 58 микрограммов на кубометр для Пекина, что на 20,5% меньше, чем в 2016 году.

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