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В Нью-Йорке ведьмы провели обряд с куклами Кавано и Трампа

Общество

Женщины проклинали «насильников» и тех, кто их защищает

В Нью-Йорке ведьмы провели обряд с куклами Кавано и Трампа
Цитата из к/ф «Иствикские ведьмы». Реж. Джордж Миллер. 1987. США
Ведьмы

Вашингтон, 22 октября 2018, 05:05 — REGNUM  Магический обряд для наведения порчи на судью Верховного суда США Бретта Кавано провели нью-йоркские ведьмы. Акция прошла возле магазина спиритической литературы, сообщает RT.

Владелица магазина Дакота Браччале пояснила, что обряд направлен против Кавано и других «насильников», а также тех, кто встает на их защиту. В магическом действе участвовали около 60 человек.

Собравшиеся положили на алтарь тряпичные куклы, изображающие Кавано, главу США Дональда Трампа и сенатора-республиканца Митча Макконнелла. В обряде использовались черные свечи, «масло мести», гвозди из гробов и земля с кладбища.

Ведьмы произносили перед алтарем заклинания, которые должны заставить политиков «страдать». Отмечается, что к магазину пришли и религиозные американцы, они пытались помешать проклятиям ведьм.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Сенат США проголосовал за назначение Бретта Кавано на должность Верховного судьи. Ранее несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных домогательствах.

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