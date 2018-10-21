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Обвиняемого по делу о взрыве в Гатчине заключили под домашний арест

Общество

Главный инженер обвиняется в том, что допустил в цех не обученных и не трудоустроенных на предприятии людей

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 21 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Главный инженер гатчинского завода «Авангард», обвиняемый по уголовному делу о взрыве на предприятии, отправлен под домашний арест решением суда в Ленинградской области. С предложением об избрании такой меры пресечения обратился следователь.

«Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил», — сообщили 21 октября в следственном управлении СКР по Ленобласти.

Напомним, главный инженер предприятия, где производится пиротехника, обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, он допустил к работе в цех для пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Эти люди нарушили технологию и меры безопасности из-за чего 19 октября произошел сильный взрыв.

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В результате ЧП погибли четыре человека, еще семеро человек пострадали, в том числе двое получили тяжелые травмы. Одно из зданий предприятия оказалось разрушено, сгорели несколько припаркованных автомобилей, осколки здания попали на железнодорожные пути и повредили контактную сеть. Нанесен большой материальный ущерб.

Как подчеркивают в следственных органах СКР по Ленобласти, продолжается установление всех обстоятельств преступления.

«Также в ходе следствия будет дана правовая оценка всем контролирующим органам. Расследование по делу продолжается», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Отметим, что представители властей 21 октября завершили обход жилых строений в районе взрыва. Установлено, что расселение ни одному дому не потребуется. Несколько зданий получили незначительные повреждения окон, кровель и фасадов, которые будут устранены в ближайшее время.

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Взрыв на заводе в Гатчине
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