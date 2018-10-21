Названа причина госпитализации певицы Аниты Цой

Краснодар, , 20:19 — REGNUM У певицы Аниты Цой, ранее госпитализированной в Краснодарском крае, обострилась желчнокаменная болезнь. Об этом рассказал концертный директор певицы Дмитрий Бушуев в интервью РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время певица в сопровождении бригады врачей вылетает в Москву.

Бушуев добавил, что артистке требуется операция.

Ранее певица Анита Цой в социальной сети Instagram сообщила, что она отменила ряд концертов из-за срочной госпитализации в Краснодарском крае.

Читайте также: Аниту Цой экстренно госпитализировали