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Названа причина госпитализации певицы Аниты Цой

Общество

Ранее певица Анита Цой в социальной сети Instagram сообщила, что она отменила ряд концертов из-за срочной госпитализации в Краснодарском крае

Краснодар, 21 октября 2018, 20:19 — REGNUM  У певицы Аниты Цой, ранее госпитализированной в Краснодарском крае, обострилась желчнокаменная болезнь. Об этом рассказал концертный директор певицы Дмитрий Бушуев в интервью РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время певица в сопровождении бригады врачей вылетает в Москву.

Бушуев добавил, что артистке требуется операция.

Ранее певица Анита Цой в социальной сети Instagram сообщила, что она отменила ряд концертов из-за срочной госпитализации в Краснодарском крае.

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