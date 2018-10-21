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В Китае в борьбе с бедностью решают экологические задачи

Общество

В рамках программы в депрессивных районах будут созданы дополнительные рабочие места

В Китае в борьбе с бедностью решают экологические задачи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великая Китайская стена

Пекин, 21 октября 2018, 20:11 — REGNUM  Важнейшей частью государственной программы по борьбе с бедностью в Китае признается экологическая защита, заявил на форуме по борьбе с нищетой заместитель министра экологии и окружающей среды КНР Чжуан Готай, сообщает 21 октября Синьхуа.

При этом в центр внимания будут поставлены развитие экологического туризма, сельскохозяйственного производства, органической пищевой промышленности, здравоохранения и ухода за престарелыми, а также восстановление экологии и преодоление накопленного в этой сфере ущерба.

Экологическую работу также предполагается сконцентрировать на охране вводно-болотных угодий, очистке воды и восстановлении лесо-травяного покрова.

Также в ходе идущей в настоящее время реконструкции сельских районов будут внедрены зеленые системы отопления. К работам будут привлечены местные жители наименее благополучных районов, для которых планируется создать специальные рабочие места.

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Проблемы экологии
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