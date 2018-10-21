Полиция Танзании нашла машину, в которой был похищен миллиардер Девджи

Додома, , 20:10 — REGNUM Генеральный инспектор полиции Танзании Симон Сирро сообщил, что на машине, использовавшейся для похищения бизнесмена Мохаммеда Девджи, были не танзанийские госномера.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, Сирро заявил об этом 19 октября на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе, Танзания, где также назвал госномера автомобиля, в котором был похищен миллиардер: AGX 404 MC

Самый богатый молодой человек Африки Мохаммед Девджи был похищен неизвестными людьми 11 октября возле отеля Colosseum в городе Дар-эс-Салам, направляясь в спортзал.

Сирро отметил, что камеры видеонаблюдения зафикисировали номера машины. Кроме того, полиции Танзании удалось установить, что похитители использовали пистолет калибром 9-мм.

По словам генерального инспектора, камеры показали, что данный автомобиль ехал из района Масаки в район Каве. Последний раз преступники были замечены ехавшими в сторону отеля Silver Sand.

«Следствие выяснило, что машина выехала из соседней страны. Наши сотрудники отправились на границу с данным государством и выяснили, что автомобиль пересек границу 1 сентября этого года.

Мы связались с нашими коллегами из Интерпола, для того чтобы узнать, кто управлял данным транспортным средством». — сказал генеральный инспектор Танзании.

Сирро подчеркнул, что полиция проводит поиски по всей стране. В ходе следствия было арестовано 27 человек.