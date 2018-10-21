Четыре страны Восточной Африки находятся под угрозой вспышки вируса Эбола

Кампала, , 20:07 — REGNUM ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) сообщила о том, что наибольшую опасность болезнь, вызванная вирусом Эбола, на данный момент представляет для следующих стран: Уганда, Руанда, Бурунди, Южный Судан. Властям данных государств уже было сообщено о необходимости принятия скорейших мер по предотвращению болезни.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное заявление последовало после проведения в Женеве чрезвычайного заседания ВОЗ, посвященного ситуации вспышки Эболы в ДРК (Демократическая Республика Конго).

Бурунди и Южный Судан подвержены наивысшему риску вследствие большого количества въезжающих и выезжающих людей из ДРК, Руанды и Уганды.

Министерство здравоохранения Бурунди заявило о наличии средства борьбы с бедствием на случай, если вирус настигнет страну.

ВОЗ настаивает на том, что эпидемия болезни Эбола в ДРК по-прежнему не требует международных чрезвычайных усилий, отмечая, что организация пристально следит за ситуацией в стране.

Согласно статистике, вспышка вируса Эбола в ДРК становится причиной смерти 6 из 10 зараженных людей.

Также еще одним препятствием для предотвращения болезни являются вооруженные столкновения, происходящие в стране

Конголезское население было оповещено об опасности дальнейшего распространения Эболы. Гражданам страны посоветовали не совершать поездки на территорию зараженных районов, а также своевременно сообщать о болезни в случае обнаружения симптомов.