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В Москве из-за тумана объявили «желтый» уровень опасности

Общество

19 октября температура воздуха в Москве побила рекорд 1881 года

В Москве из-за тумана объявили «желтый» уровень опасности
cocoparisienne
Туман

Москва, 21 октября 2018, 18:45 — REGNUM  В Москве и Подмосковье из-за тумана объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает в воскресенье, 21 октября, Гидрометцентр России.

«Ночью и утром (21 — 22 октября) туман, местами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение синоптиков действует на протяжении 12 часов — до утра понедельника.

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября температура воздуха в Москве побила рекорд 1881 года.

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