Аниту Цой экстренно госпитализировали

Краснодар, , 17:49 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализировали известную певицу Аниту Цой. Об этом сама артистка сообщила в социальной сети Instagram.

«Попала в больницу, — отметила Цой. — Госпитализирована».

Певица также попросила прощения у своих поклонников за то, что концерты в ряде крупных городов России переносятся.

В настоящее время выясняются причины госпитализации артистки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября текущего года актер Николай Караченцов попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

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