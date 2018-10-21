Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

Нагасаки, Япония, , 14:13 — REGNUM В Японии скончался ученый Осаму Симомура, сообщает Kyodo.

Ученый японского происхождения Осаму Симомура, живущий и работающий в США с 1960 года, ушел из жизни в возрасте 90 лет в японском городе Нагасаки.

Напомним, Осаму Симомура стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии в 2008 году. Симомура получил премию вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи за открытие зеленого флуоресцентного белка, который используется в качестве маркера в клеточной и молекулярной биологии.