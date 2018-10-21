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Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

Общество

Ученый ушел из жизни в возрасте 90 лет

Нагасаки, Япония, 21 октября 2018, 14:13 — REGNUM  В Японии скончался ученый Осаму Симомура, сообщает Kyodo.

Ученый японского происхождения Осаму Симомура, живущий и работающий в США с 1960 года, ушел из жизни в возрасте 90 лет в японском городе Нагасаки.

Напомним, Осаму Симомура стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии в 2008 году. Симомура получил премию вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи за открытие зеленого флуоресцентного белка, который используется в качестве маркера в клеточной и молекулярной биологии.

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