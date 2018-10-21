Названы страны, популярные у туристов, путешествующих в одиночку

Москва, , 13:52 — REGNUM Страны, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов от 30 до 40 лет, путешествующих в одиночку, названы туристической компанией Flash Pack. Рейтинг был составлен на основе анализа 4000 заказов.

На первом месте по популярности у туристов-индивидуалов оказалась Шри-Ланка. Сюда путешественники приезжают, чтобы посетить скалу Сигирия на закате и совершить велосипедную прогулку к древним храмам Полоннарувы.

Второе место в рейтинге занимает Перу. Здесь самым большим спросом у туристов пользуются Радужные горы и парусная прогулка вниз по Амазонке.

В рейтинг вошли также Бали, Япония, Иордания, Танзания, Хорватия, ЮАР, Колумбия и Финляндия.

Отмечается, что индивидуальные путешествия в последнее время становятся всё более популярными у туристов разных стран мира.

Напомним, что ранее, в начале текущего года, были названы самые популярные у туристов регионы России. По данным агенства «Турстат», возглавил рейтинг Краснодарский край, на втором месте по количеству туристов оказалась Московская область, а третье место по популярности получил Крым.

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