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В Челябинской области запустили портал дополнительного образования

Общество

Портал «Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области» представляет собой каталог всех детских кружков, курсов и секций области. На портале уже размещена информация о 4 тысячах программах дополнительного образования, реализуемых 800 организациями

Челябинск, 21 октября 2018, 11:47 — REGNUM  Специализированный сайт, помогающий родителям выбрать секцию для ребенка, запустили в Челябинской ообласти, сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

Портал «Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области» представляет собой каталог всех детских кружков, курсов и секций области. На портале уже размещена информация о 4 тысячах программах дополнительного образования, реализуемых 800 организациями.

Секции разделены на тематические блоки: социально-педагогический, естественнонаучный, художественный, спортивный и технический. Можно ознакомиться с местом, графиком и другими условиями занятий и выбрать подходящую секцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что в столичных кружках и секциях занимается свыше 900 тысяч детей.

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Дополнительное образование
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