В военных действия в Конго погибли двое медицинских работников

Киншаса, , 09:19 — REGNUM Двое медицинских работников, борющихся со вспышкой Эболы, погибли в военном конфликте в Конго возле города Бутембо. Об этом сообщает Associated Press.

Столкновение отрядов Май-Май с правительственными войсками произошло днем 20 октября на въезде в город Бутембо. Правительственную армию сопровождали гражданские медицинские работники, которые боролись в опасной зоне со вспышкой лихорадки Эболы. В ходе военного столкновения погибло двое медиков.

Министр здравоохранения Конго назвал случившееся «темным днем» для всех, кто борется с лихорадкой. В министерстве здравоохранения отметили, что это не первый случай, когда медицинские работники становятся жертвами военных конфликтов в Конго. Министр здравоохранения заявил, что нужно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре агентства по оказанию помощи в профилактике лихорадки Эбола приостановили свою деятельность в Конго из-за эскалации военного конфликта. К настоящему времени число случаев заболеваний лихорадкой Эбола достигает 200, из которых 117 привели к смертельному исходу.