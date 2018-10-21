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На Украине будут выявлять нелегальных социальных льготников путем доносов

Общество

Эксперты не считают такую меру целесообразной, потому что чиновники могут не справиться с потоком сообщений граждан

Киев, 21 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Министерство социальной политики Украины запустили горячую телефонную линию для жалоб на соотечественников, неправомерно получающих льготы, для того чтобы сэкономить средства бюджета. Об этом со ссылкой на источник в украинском ведомстве сообщает 21 октября RT.

Как рассказал источник, льготы на Украине в настоящее время получает каждая вторая семья, однако в связи с повышением тарифов украинские власти не имеют возможности дальше поддерживать такое большое количество льготников.

В связи с этим министерство социальной политики Украины, добавил источник, надеется только на сознательных граждан, помогающих выявлять государству льготников-нелегалов и тем самым экономить средства бюджета. Именно для этого ведомство и запустило горячую телефонную линию для жалоб на соотечественников, неправомерно получающих льготы.

При этом эксперты не считают такую меру целесообразной, потому что чиновники могут не справиться с потоком сообщений граждан, а также лишение социальных льгот по доносу может вызвать серьезное обострение социальной ситуации на Украине.

Отметим, 19 октября стало известно о резком, на 23,5% повышении правительством Украины цены на газ для населения страны. Такое решение Киев вынужден был принять под давлением МВФ, отказывающемся в противном случае дальше кредитовать Украину.

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Украина и МВФ
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