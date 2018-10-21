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21 октября в Москве ожидается до +11С

Общество

Также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 3-6 м/с

21 октября в Москве ожидается до +11С
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Осенний лист

Москва, 21 октября 2018, 08:35 — REGNUM  В Москве в воскресенье воздух прогреется до +11С, об этом стало известно 21 октября из данных Гидрометцентра России.

Согласно этим данным, температура воздуха в столице России в воскресенье составит от +9 до +11С. Также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 3−6 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 октября СМИ рассказали, что дневная температура в Москве побила рекорд за 137 лет, когда в столице было зафиксировано +16,3С.

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