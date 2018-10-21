Российские военные доставили в сирийский поселок Бираджам гумпомощь

Дамаск, , 08:03 — REGNUM Российские военные доставили и передали жителям поселка Бираджам в сирийской провинции Эль-Кунейтра около 500 продуктов наборов. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил журналистам начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

В Бираджаме осталось около 200 человек, хотя до начала войны там проживали 1,8 тыс. жителей. Российские военные доставили им гуманитарную помощь в виде 500 продуктовых наборов.

В эти наборы входят мука, рис, сахар, мясные консервы и ряд других продуктов.

Глава поселка Васим Хаж-Ахмат рассказал, что до войны в пяти населенных пунктах в этом районе проживали более 5 тыс. человек. Практически все они ушли из-своих домов, когда район был захвачен боевиками. Оккупация продолжалась почти шесть лет.

Сейчас люди постепенно возвращаются в свои дома. На данный момент в пяти населенных пунктах проживают уже около 2 тыс. человек.