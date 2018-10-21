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В Сети пошутили над «скорой» у мавзолея Ленина

Общество

«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!»

В Сети пошутили над «скорой» у мавзолея Ленина
Ленин9

Москва, 21 октября 2018, 04:12 — REGNUM  Снимок с медиками, входящими в мавзолей Ленина на Красной площади в Москве, стал поводом для шуток в социальных сетях. Так, пользователи предположили, что основатель СССР «пробудился».

"Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!», — написал в «твиттере» пользователь с ником TolyaKurlaev.

Авторы других комментариев пошутили, что бригаду врачей вызвали Владимиру Ленину. Также появились версии, что в мавзолей «нового заносят».

«Ленин жив», — вспомнили пользователи один из лозунгов советской эпохи.

Фотография с бригадой скорой помощи у входа в мавзолей была опубликована в сетевых изданиях и соцсетях. В действительности «скорую» помощь вызвали для одного из посетителей мавзолея. Туристу оказали необходимую помощь, уточняет телеканал «360».

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