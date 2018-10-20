Ушел из жизни бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок

Амстердам, , 23:43 — REGNUM В Амстердаме скончался экс-премьер-министр Нидерландов Вим Кок. Об этом сообщает StarTribune со ссылкой на свои источники.

«Бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок… умер в возрасте 80 лет», — передает вещатель.

Отмечается, что политик, занимавший с 1994 по 2002 год пост главы правительства страны, скончался из-за сердечной недостаточности.

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