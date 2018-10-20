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Пилоты рухнувшего в Азовское море Л-39 погибли — Минобороны РФ

Общество

Учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение во время планового полёта в Краснодарском крае 18 октября

Пилоты рухнувшего в Азовское море Л-39 погибли — Минобороны РФ
FotoSleuth
Самолет Л-39

Москва, 20 октября 2018, 22:33 — REGNUM  На месте крушения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тел обоих погибших летчиков. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

По данным ведомства, места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков установлены 20 октября по итогам поисковых работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение во время планового полёта в Краснодарском крае 18 октября. ЧП произошло у станицы Должанская.

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Авиапроисшествия
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