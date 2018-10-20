Актрису Марину Поплавскую похоронят в Житомире 22 октября

Киев, , 20:49 — REGNUM 22 октября в Житомире похоронят актрису юмористического телешоу Марину Поплавскую, погибшую в ДТП в Киевской области. Об этом сообщил руководитель команды КВН «Девчонки из Житомира» Юрий Кипоренко на странице в соцсети Facebook.

По его словам, гражданская панихида пройдет в драмтеатре им. Кочерги, а отпевание в костеле на Кафедральной.

«Погребение в 15:00 (местное время) корбутовское кладбище, центральная аллея», — написал Кипоренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября под Киевом в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погибла артистка юмористического телешоу Марина Поплавская.

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