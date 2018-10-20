Лидер группы «Дюна» и его жена признались, что больны раком

Москва, , 20:35 — REGNUM Солисту группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой поставили страшный диагноз — рак кожи. Об этом сообщили сами музыканты в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Сенчукова рассказала, что первые симптомы начали проявляться у нее примерно четыре года назад — на ноге появилось пятно. Позже похожие пятна появились на лице Рыбина.

Перед поездкой в Италию супруги вместе прошли обследование, которое и выявило онкологическое заболевание.

Отмечается, что солист группы «Дюна» и его супруга уже прошли курс лучевой терапии.

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