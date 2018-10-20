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Студент готовил бойню в колледже в Керчи с января 2017 г. — СМИ

Общество

17 октября в Керчи было совершено нападение на политехнический колледж

Студент готовил бойню в колледже в Керчи с января 2017 г. — СМИ
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Керчь, Крым, 20 октября 2018, 20:03 — REGNUM  Студент Владислав Росляков с января прошлого года готовил бойню в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у студента, подозреваемого в нападении на учащихся, не было сообщников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи было совершено нападение на политехнический колледж. В результате инцидента погибли 20 человек. 21-й погибший — студент колледжа Владислав Росляков, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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