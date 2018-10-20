В Калужской области за мошенничество осужден экс-адвокат

Калуга, , 19:32 — REGNUM Бывший адвокат из калужского Обнинска признан судом виновным в совершении крупного мошенничества. Об этом 20 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинску СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

По его словам, следствием и судом установлено, что адвокат ввел в заблуждение своего подзащитного о необходимости передачи взятки сотрудникам полиции и прокуратуры для решения вопроса о непривлечении клиента к уголовной ответственности за кражу. При этом передавать денежные средств сотрудникам данных органов адвокат не собирался.

Так, весной 2017 года адвокат получил от доверителя 100 тысяч рублей, а в январе 2018 года сообщил о необходимости передать еще 200 тысяч рублей. Заподозрив обман, клиент обратился в правоохранительные органы. 17 января 2018 года при передаче 200 тысяч рублей адвокат был задержан с поличным. Статус адвоката у мужчины был прекращен в феврале 2018 года.

Приговором суда бывшему адвокату было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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