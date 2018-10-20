В Калуге в рамках акции «Зелёный каркас города» посадят 6140 деревьев

Калуга, , 19:25 — REGNUM Экологическая акция, инициатором которой выступили органы местного самоуправления Калуги, состоялась 19 октября в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марафон «Зелёный каркас города» стартовал две недели назад в Калуге. Более 6000 саженцев, предоставленных региональным министерством природных ресурсов и экологии, украсят улицы, скверы областного центра. Озеленение организовано точечно на местах санитарных и незаконных рубок. Кроме того, пройдут и масштабные акции.

Так, 19 октября было высажено около тысячи деревьев в калужском микрорайоне Правобережье и на центральных улицах города. В рамках акции «Зелёный каркас города» состоялось открытие второй очереди сквера «Содружество» в микрорайоне Кубяка.

В мероприятиях приняли участие представители органов государственной власти, ТОСов, трудовых коллективов и образовательных учреждений.

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