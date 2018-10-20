Суббота, 20 Октября 2018 года
20:52:11 МСК

В Калуге в рамках акции «Зелёный каркас города» посадят 6140 деревьев

Общество

Озеленение организовано точечно на местах санитарных и незаконных рубок

В Калуге в рамках акции «Зелёный каркас города» посадят 6140 деревьев
Иллюстрация: Gtrk-kaluga.ru
За день в Калуге было высажено около 1000 деревьев

Калуга, 20 октября 2018, 19:25 — REGNUM  Экологическая акция, инициатором которой выступили органы местного самоуправления Калуги, состоялась 19 октября в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марафон «Зелёный каркас города» стартовал две недели назад в Калуге. Более 6000 саженцев, предоставленных региональным министерством природных ресурсов и экологии, украсят улицы, скверы областного центра. Озеленение организовано точечно на местах санитарных и незаконных рубок. Кроме того, пройдут и масштабные акции.

Так, 19 октября было высажено около тысячи деревьев в калужском микрорайоне Правобережье и на центральных улицах города. В рамках акции «Зелёный каркас города» состоялось открытие второй очереди сквера «Содружество» в микрорайоне Кубяка.

В мероприятиях приняли участие представители органов государственной власти, ТОСов, трудовых коллективов и образовательных учреждений.

Читайте также: Правительство Пакистана осуществит программу по озеленению страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить