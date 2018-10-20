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Спорт не за счёт лесов: в Новосибирске прошёл пикет против ЛДС на Горской

Общество

Участники акции протеста заявляют, что строительство ЛДС на месте леса — это ошибка властей

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Спорт не за счёт лесов: в Новосибирске прошёл пикет против ЛДС на Горской
Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия
Война за лес

Новосибирск, 20 октября 2018, 17:54 — REGNUM  Новосибирские общественные активисты сегодня, 20 октября, вышли на пикет против строительства нового ЛДС рядом с Обью на левом берегу города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В центре Новосибирска, недалеко от здания правительства, активисты раздавали листовки за спасение новосибирских лесов. В руках у них были плакаты, надписи на которых призывали отказаться от стройки в районе Горской.

«Тяжёлый получился пикет. Холодно, снег, народа нет. Было от четырёх до шести человек. Четыре постоянных и ещё подходили, стояли минут десять и уходили. Цель — высказать нашу позицию, что строительство ЛДС в пойме Оби, на месте леса — это ошибка властей. Лес вырубается за день, а растёт десятилетиями. Можно было и надо было найти другую площадку. А пойму оставить как зелёную рекреационную зону пешей доступности. Кроме рекреационной роли, эта зелёная зона несёт экологические функции — очистка воздуха, укрепление берега, сбалансированная гидрология и т.д. У рек вообще надо строить крайне осторожно — непонятно, как река «воспримет» стройку. После строительства Бугринского моста топить стало гораздо большие территории выше по реке», — прокомментировала ИА REGNUM организатор акции протеста Светлана Каверзина.

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Участники пикета
Иллюстрация: Фото предоставлено Натальей Прийдак
Участники пикета

Каверзина подчеркнула, что активисты выступают за то, чтобы строительство ЛДС перенесли, например, в район Северного аэропорта.

«Там можно было выстроить транспортную инфраструктуру, пробить транспортный коридор ‑ и тем самым не только ЛДС построить, но и решить вопросы доступности к дальним микрорайонам. По деньгам вышло примерно столько же на наш взгляд. И там собственник соседних территорий готов был вкладываться в продолжение метро», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти ещё весной начали подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. В рамках подготовки к молодежному первенству мира по хоккею в пойме реки Обь на левом берегу Новосибирска запланировано строительство ледовой арены. Новосибирские власти рассчитывают получить федеральное финансирование.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство ЛДС и ремонт «Сибири»: Новосибирск готовится к МЧМ-2023

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Акции протеста
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