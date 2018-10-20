Изменение карьеры: конкурс «Лидеры России» «открывает большие возможности»

Пермь, , 15:36 — REGNUM Пермячка Анна Козицына считает, что попасть на кадровый конкурс «Лидеры России», изменивший направление в её карьере, помог случай. После участия в этом конкурсе Анна сменила место работы, покинув должность начальника отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы», и приобретя новую должность — начальника отдела государственной службы департамента государственной службы и профилактики коррупции администрации губернатора Пермского края.

«У меня получилось случайно. Телевизор я не смотрю. Мне предложили знакомые поучаствовать. Я скептически отнеслась в этой идее, потому что было много дел и мало времени. Но коллеги по работе, мои подчиненные меня замотивировали, сказали — «давай участвовать!», — призналась Анна Козицына.

Конкурс сказался на её карьере положительным образом. Анна высоко оценила организацию кадрового состязания. Все оценки экспертов участница конкурса считает объективными.

Также пермячка отметила, что изначально не было стремления к победе, а присутствовал интерес к тестам, чтобы посмотреть свои зоны роста, и обратной связи, которую обещали организаторы.

«Я подумала — это классный стимул для участия. Вначале я не ставила цели дойти до полуфинала, финала. Конечно, она появлялась после каждого очередного шага. Ближайшей целью все же являлось собственное развитие», — сказала Анна Козицына.

Став финалисткой конкурса «Лидеры России» и получив образовательный грант, она выбрала для себя такое направление, как управление человеческими ресурсами в РАНХиГС. Обучение ведут в 80% случаев на английском языке.

«Учиться буду два года. Это модульно, то есть я выезжаю в Москву на пять дней, из которых два выходных и три рабочих дня. Поездки раз в два месяца. Что я хочу? Хочу специализироваться в сфере управления персоналом, моя работа связана с этим, и профильное образование необходимо. Это здорово, что могу получить такое образование международного уровня. Обучение, развитие, очень интересные знакомства в плане личного общения. Это тоже очень важно», — отметила Анна Козицына.

В качестве положительного момента конкурса «Лидеры России» она назвала наставничество:

«У меня замечательный наставник, который давал советы в плане карьерного выбора, в плане обучения, поэтому я думаю, что одно из самых важных — это возможность просить совета у человека с прекрасным управленческим стажем, очень сильными личными компетенциями», — считает Козицына.

Напомним, первый конкурс «Лидеры России» проходил с октября 2017 по февраль 2018 года. В нём приняли участие 199 человек, из них в финал прошли 103. Среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Организатором конкурса является Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей», учрежденная указом президента России Владимира Путина.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций